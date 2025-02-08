В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева упали обломки сбитых дронов после ночной атаки рф. Поврежден фасад жилого дома, окна, автомобили и ограждение, пострадавших нет.
В результате ночной атаки российских войск дронами в Киеве обломки упали в Дарницком районе, повредили фасад жилого дома, окна, автомобили и ограждение, пострадавших нет, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в субботу в Telegram, пишет УНН.
Во время ночной атаки вражеских дронов наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям. Обломки БпЛА упали в Дарницком районе. Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших
7 часов воздушной тревоги: показали последствия атаки рф дронами в Киевской области08.02.25, 09:39 • 13227 просмотров