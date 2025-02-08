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У Києві є пошкодження через нічну атаку рф дронами: що відомо

У Києві є пошкодження через нічну атаку рф дронами: що відомо

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У Дарницькому районі Києва впали уламки збитих дронів після нічної атаки рф. Пошкоджено фасад житлового будинку, вікна, автомобілі та огорожу, постраждалих немає.

Внаслідок нічної атаки російських військ дронами у Києві уламки впали в Дарницькому районі, пошкодили фасад житлового будинку, вікна, автомобілі та огорожу, постраждалих немає, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у суботу у Telegram, пише УНН.

Під час нічної атаки ворожих дронів наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі. Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих

- написав Ткаченко.

7 годин повітряної тривоги: показали наслідки атаки рф дронами на Київщині08.02.25, 09:39 • 38005 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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