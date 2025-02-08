У Києві є пошкодження через нічну атаку рф дронами: що відомо

Внаслідок нічної атаки російських військ дронами у Києві уламки впали в Дарницькому районі, пошкодили фасад житлового будинку, вікна, автомобілі та огорожу, постраждалих немає, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у суботу у Telegram, пише УНН.

Під час нічної атаки ворожих дронів наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі. Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих - написав Ткаченко.

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