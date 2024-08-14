В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Силы ПВО работают в Киевской области, население призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.
В украинской столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По его данным, в Киевской области, недалеко от столицы уже работают силы и средства ПВО.
"Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
У Київській області працюють сили ППО через рух ворожих БпЛА13 августа 2024, 21:14 • 11894 просмотра
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