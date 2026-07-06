В Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли три человека – МВА
Киев • УНН
В результате массированной ракетной атаки российских войск на Киев погибли три человека. В Подольском районе частично разрушена многоэтажка, эвакуированы 15 человек.
В результате массированной ракетной атаки российских войск на Киев погибли три человека. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Подробности
К сожалению, в результате атаки погибло три человека
В ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на столицу, применив баллистические и крылатые ракеты. Во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики, а также пусках крылатых ракет из акватории Черного моря.
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"06.07.26, 01:47 • 14305 просмотров
В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения жилых домов и нежилых объектов, возникли пожары. В частности, в Подольском районе частично разрушена многоэтажка, из которой спасатели эвакуировали 15 человек, среди них трех женщин и шестерых детей.
На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр06.07.26, 04:23 • 5842 просмотра