В результате падения дерева в столичном парке имени Тараса Шевченко погиб человек - начато уголовное производство. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

Детали

По информации, еще трое травмированных граждан доставлены в больницу, одна из пострадавших в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним,

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 20.00. В результате падения дерева в парке в центральной части города травмированы четверо граждан - мужчина и три женщины.

Пострадавших каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.

У столичному парку Шевченка впало дерево, четверо людей постраждали