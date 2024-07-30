В парке Шевченко в Киеве упало дерево, в результате чего погиб один человек, еще трое травмированы. Полиция начала уголовное производство по статье о служебной халатности.
В результате падения дерева в столичном парке имени Тараса Шевченко погиб человек - начато уголовное производство. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.
Детали
По информации, еще трое травмированных граждан доставлены в больницу, одна из пострадавших в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним,
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 20.00. В результате падения дерева в парке в центральной части города травмированы четверо граждан - мужчина и три женщины.
Пострадавших каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Полицейские продолжают работать на месте происшествия. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.
У столичному парку Шевченка впало дерево, четверо людей постраждали30 июля 2024, 18:14 • 19138 просмотров