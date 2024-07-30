В столичном парке имени Тараса Шевченко упало дерево в результате порывов ветра, четыре человека пострадали, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«Медики госпитализируют 4 пострадавших от падения дерева в парке имени Тараса Шевченко в результате порывов ветра», - говорится в сообщении.

По данным КГГА, все коммунальные службы на месте. Помощь по уборке дерева оказывают спасатели КАРС «Киевская служба спасения».

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По прогнозам Укргидрометцентра порывы ветра в столице 30 июля будут достигать 15-20 м/с.

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

Напомним, что в случае падения деревьев или веток - звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542 (телефон ЦОДР).