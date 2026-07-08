В Киеве уже 14 пострадавших из-за российской атаки, девять госпитализированы
Киев • УНН
В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 14 человек. Девять раненых, включая 17-летнего парня, госпитализированы, известно о трех погибших.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 14. Девять раненых, среди которых 17-летний парень, госпитализированы. Известно также о трех погибших. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
14 пострадавших на данный момент в Киеве. Госпитализировали 9 раненых, в том числе 17-летнего парня
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Российский БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева.
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