В Киеве уже 14 пострадавших из-за российской атаки, девять госпитализированы

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 14. Девять раненых, среди которых 17-летний парень, госпитализированы. Известно также о трех погибших. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

14 пострадавших на данный момент в Киеве. Госпитализировали 9 раненых, в том числе 17-летнего парня - говорится в сообщении.

Дополнение

Российский БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа в Деснянском районе Киева.

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