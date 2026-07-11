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В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

Президент также подчеркнул необходимость быстрых договоренностей по лицензиям на Patriot и совместного антибаллистического проекта.

В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - Зеленский
Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, заявил, что Украина ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, среди них ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария были повреждены в столице. Продолжается ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

- написал Зеленский.

Он добавил, что россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические.

Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику. Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институций - обеспечить это

 - отметил Президент.

Напомним

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на площади 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на одном из объектов инфраструктуры.

Павел Башинский

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