В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент также подчеркнул необходимость быстрых договоренностей по лицензиям на Patriot и совместного антибаллистического проекта.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, заявил, что Украина ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, среди них ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария были повреждены в столице. Продолжается ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях
Он добавил, что россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические.
Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику. Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институций - обеспечить это
Напомним
В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на площади 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на одном из объектов инфраструктуры.