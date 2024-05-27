В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ

Киевсовет одобрил концепцию восстановления энергосистемы Киева. Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок так называемых мини-ТЭЦ, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Планируется, что такая концепция позволит повысить устойчивость, эффективность и автономность энергообеспечения столицы, что является критически необходимым как в условиях войны, так и после ее завершения.

Стоимость внедрения концепции в полном объеме - до €1,2 млрд, срок реализации - 12-15 лет.

Предусматривается создание шести новых ТЭЦ мощностью от 20 МВт до 324 МВт.

Заявленные турбины имеют более высокую эффективность по сравнению со старыми котлами, могут работать в режиме частичной мощности, адаптируясь к спросу на энергию, и запускаются до полной мощности очень быстро - за две-пять минут. Одновременно они имеют меньшие потери тепловой энергии, меньшие размеры и вес, более низкие затраты на содержание и ремонт, меньшие выбросы.

Первый этап до конца года предусматривает обеспечение бесперебойным снабжением тепла около 300 тыс. киевлян.

Дополнение

Как рассказал заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире «Киев24», столица таким образом готовится пережить тяжелую зиму.

К чему готовится столица - это на самом деле тяжелая зима. Мы понимаем, что последние удары, которые были сделаны врагом по энергетической системе Украины вызывают ограничения в энергоснабжении. Мы понимаем, что Киев не является островом. Мы зависимы также от объединенной энергосистемы Украины, такие же ограничения будут у нас. Соответственно, столица готовится к тому, чтобы каким-то образом по крайней мере минимизировать эти ограничения сказал Бондаренко.

По его словам, специального распределения не будет - их разместят как на правом, так и на левом берегах Киева в местах, где проживает много людей. В частности, в спальных районах.

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