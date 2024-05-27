У Києві встановлять 6 міні-ТЕЦ
Київ • УНН
Київська міська рада затвердила концепцію встановлення 6 міні-ТЕЦ потужністю 20-324 МВт по всьому місту, щоб підвищити сталість та автономність енергопостачання Києва для до 300 000 мешканців під час та після війни.
Київрада схвалила концепцію відновлення енергосистеми Києва. Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені Києвом і наближені до споживача. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
Деталі
Планується, що така концепція дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.
Вартість впровадження концепції у повному обсязі – до €1,2 млрд, термін реалізації – 12-15 років.
Передбачається створення шести нових ТЕЦ потужністю від 20 МВт до 324 МВт.
Заявлені турбіни мають більш високу ефективність, порівняно зі старими котлами, можуть працювати в режимі часткової потужності, адаптуючись до попиту на енергію, і запускаються до повної потужності дуже швидко – за дві-п’ять хвилин. Одночасно вони мають менші втрати теплової енергії, менші розміри та вагу, нижчі витрати на утримання та ремонт, менші викиди.
Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 тис. киян.
Доповнення
Як розповів заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "Київ24", столиця у такий спосіб готується пережити важку зиму.
До чого готується столиця – це насправді важка зима. Ми розуміємо, що останні удари, які були зроблені ворогом по енергетичній системі України викликають обмеження в енергопостачанні. Ми розуміємо, що Київ не є островом. Ми залежні також від об'єднаної енергосистеми України, такі ж обмеження будуть у нас. Відповідно, столиця готується до того, аби якимось чином принаймні мінімізувати ці обмеження
За його словами, спеціального розподілу не буде – їх розмістять як на правому, так і на лівому берегах Києва у місцях, де проживає багато людей. Зокрема, у спальних районах.
"Міні-ТЕЦ" для 32 міст: в Україні розгортають мережу малої та середньої когенерації15.04.24, 17:42 • 22269 переглядiв