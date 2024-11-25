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В Киеве ухудшилось состояние воздуха - КГВА

В Киеве ухудшилось состояние воздуха - КГВА

Киев  •  УНН

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На двух станциях мониторинга в Киеве выявлен высокий уровень загрязнения воздуха - на Харьковском шоссе и улице Вербицкого. В других районах города показатели остаются в пределах нормы.

В двух районах Киева зафиксировано ухудшение состояния воздуха, сообщили в КГВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)

- сообщили в КГВА.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха, как указано, наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 48 (низкий уровень).
  • ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности).
  • проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).
  • Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности). 
  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень).
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:

  • Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна; 
  • Отказаться от физической активности на открытом воздухе; 
  • Пить много воды.

Дели окутал густой туман: из-за высокого уровня загрязнения воздуха вводятся ограничения18 нояб. 2024, 07:33 • 14450 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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