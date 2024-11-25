В Киеве ухудшилось состояние воздуха - КГВА

В двух районах Киева зафиксировано ухудшение состояния воздуха, сообщили в КГВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли) - сообщили в КГВА.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха, как указано, наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 48 (низкий уровень).

ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности).

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).

Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:

Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

Отказаться от физической активности на открытом воздухе;

Пить много воды.

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