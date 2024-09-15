В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров и погодных условий

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Вероятно, основными факторами этого явления являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Чтобы минимизировать негативное влияние, эксперты рекомендуют:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если у вас есть очиститель воздуха, включите его на максимальный режим.

Для получения актуальной информации о качестве воздуха, следите за данными в режиме реального времени по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua/ или в приложении Киев Цифровой https://kyiv.digital/start .

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