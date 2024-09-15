В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров и погодных условий
Киев • УНН
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров и метеоусловий. Власти рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Вероятно, основными факторами этого явления являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Чтобы минимизировать негативное влияние, эксперты рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если у вас есть очиститель воздуха, включите его на максимальный режим.
Для получения актуальной информации о качестве воздуха, следите за данными в режиме реального времени по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua/ или в приложении Киев Цифровой https://kyiv.digital/start .
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