У Києві погіршилась якість повітря через пожежі та погодні умови
Київ • УНН
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пожежі та метеоумови. Влада рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Ймовірно, основними факторами цього явища є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Щоб мінімізувати негативний вплив, експерти рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо у вас є очищувач повітря, увімкніть його на максимальний режим.
Для отримання актуальної інформації про якість повітря, слідкуйте за даними у режимі реального часу через посилання https://asm.kyivcity.gov.ua/ або у додатку Київ Цифровий https://kyiv.digital/start .
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