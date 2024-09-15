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У Києві погіршилась якість повітря через пожежі та погодні умови

У Києві погіршилась якість повітря через пожежі та погодні умови

Київ • УНН

 • 21389 перегляди

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пожежі та метеоумови. Влада рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Ймовірно, основними факторами цього явища є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Щоб мінімізувати негативний вплив, експерти рекомендують:

- закрити вікна;

- обмежити перебування на вулиці;

- пити багато води;

- якщо у вас є очищувач повітря, увімкніть його на максимальний режим.

Для отримання актуальної інформації про якість повітря, слідкуйте за даними у режимі реального часу через посилання https://asm.kyivcity.gov.ua/   або у додатку Київ Цифровий https://kyiv.digital/start .

На Київщині під час пожежі загинула жінка - ДСНС 14.09.24, 10:56 • 21376 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївЗдоров'я

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