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В Киеве ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий: что советуют специалисты для защиты

В Киеве ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий: что советуют специалисты для защиты

Киев  •  УНН

 • 1203 просмотра

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В Киеве и окрестностях зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий и низкой скорости ветра. Минприроды предоставило рекомендации по защите здоровья, особенно для людей с заболеваниями дыхательной системы.

В Киеве и окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за метеорологических условий, в частности, низкой скорости ветра, сообщили в Минприроды в сообщении о состоянии качества воздуха в городе Киеве на утро 25 ноября, обнародовав ряд советов, пишет УНН.

По информации КГГА, в Киеве и его окрестностях сейчас наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Причины ухудшения - метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра

- указали в Минэкологии.

Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье, как отмечается:

  • По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма. 
  • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение. 
  • Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
  • Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.
  • Используйте очистители воздуха.
  • Делайте влажную уборку помещений.

«Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем», - отметили в министерстве.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха - КГВА25 нояб. 2024, 06:44 • 6641 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
kievКиев