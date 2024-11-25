В Киеве ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий: что советуют специалисты для защиты
Киев • УНН
В Киеве и окрестностях зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий и низкой скорости ветра. Минприроды предоставило рекомендации по защите здоровья, особенно для людей с заболеваниями дыхательной системы.
В Киеве и окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за метеорологических условий, в частности, низкой скорости ветра, сообщили в Минприроды в сообщении о состоянии качества воздуха в городе Киеве на утро 25 ноября, обнародовав ряд советов, пишет УНН.
По информации КГГА, в Киеве и его окрестностях сейчас наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Причины ухудшения - метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра
Чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье, как отмечается:
- По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
- Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
- Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
- Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.
- Используйте очистители воздуха.
- Делайте влажную уборку помещений.
«Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем», - отметили в министерстве.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха - КГВА25 нояб. 2024, 06:44 • 6641 просмотр