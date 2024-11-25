В Киеве ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий: что советуют специалисты для защиты

В Киеве и окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за метеорологических условий, в частности, низкой скорости ветра, сообщили в Минприроды в сообщении о состоянии качества воздуха в городе Киеве на утро 25 ноября, обнародовав ряд советов, пишет УНН.

По информации КГГА, в Киеве и его окрестностях сейчас наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Причины ухудшения - метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра