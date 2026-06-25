В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортаж

В четверг, 25 июня в Киеве на Трухановом острове состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS. Участие в данном мероприятии приняли представители Сил безопасности и обороны, лучшие служебные собаки и ведущие кинологические пары Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Данное мероприятие проходило в формате Dryland canicross, где собака бежит в специальной привязи (шлее) вместе с хозяином. По словам организаторов забега, подобный формат способствует активной реабилитации ветеранов, а также социализации служебных собак и популяризирует кинологический спорт в обществе.

Наш фотокорреспондент публикует эксклюзивные фото с места проведения мероприятия.

Фото: Андрей Ходьков

Что такое Dryland canicross

Dryland canicross (бесснежный каникросс) является кинологическим видом спорта. Суть заключается в том, что собака бежит в специальной шлейке и тянет за собой бегуна, при этом оба соединены амортизационным потягом.

Этот вид спорта предусматривает специальные K9-забеги, которые проводятся как отдельные мероприятия. Также эти забеги могут быть частью соревнований кинологических служб Сил безопасности и обороны.

Основные правила безопасности во время Dryland canicross:

Запрещено использовать обычные (не ездовые) ошейники. Это поможет избежать травм шеи собаки при рывке;

В соревнованиях могут участвовать собаки возрастом от 12-15 месяцев, в зависимости от регламента организации;

Собака должна быть социализированной и не агрессивной по отношению к другим участникам соревнований;

Жестокое обращение с животными или использование электроошейников запрещены.

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