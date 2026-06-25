В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортаж
Киев • УНН
На Трухановом острове прошел первый военный K9-забег, где служебные собаки бежали вместе с хозяевами. Мероприятие способствует реабилитации ветеранов и популяризирует кинологический спорт.
В четверг, 25 июня в Киеве на Трухановом острове состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS. Участие в данном мероприятии приняли представители Сил безопасности и обороны, лучшие служебные собаки и ведущие кинологические пары Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Данное мероприятие проходило в формате Dryland canicross, где собака бежит в специальной привязи (шлее) вместе с хозяином. По словам организаторов забега, подобный формат способствует активной реабилитации ветеранов, а также социализации служебных собак и популяризирует кинологический спорт в обществе.
Наш фотокорреспондент публикует эксклюзивные фото с места проведения мероприятия.
Фото: Андрей Ходьков
Что такое Dryland canicross
Dryland canicross (бесснежный каникросс) является кинологическим видом спорта. Суть заключается в том, что собака бежит в специальной шлейке и тянет за собой бегуна, при этом оба соединены амортизационным потягом.
Этот вид спорта предусматривает специальные K9-забеги, которые проводятся как отдельные мероприятия. Также эти забеги могут быть частью соревнований кинологических служб Сил безопасности и обороны.
Основные правила безопасности во время Dryland canicross:
- Запрещено использовать обычные (не ездовые)
ошейники. Это поможет избежать травм шеи собаки при рывке;
- В соревнованиях могут участвовать собаки возрастом от
12-15 месяцев, в зависимости от регламента организации;
- Собака должна быть социализированной и не агрессивной по отношению к
другим участникам соревнований;
- Жестокое обращение с животными или использование
электроошейников запрещены.
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