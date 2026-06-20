Украинцы просят правительство усилить ответственность за умышленное убийство или истязание животных

фото иллюстративное

На сайте Кабинета министров зарегистрировали петицию с призывом к правительству усилить ответственность за умышленное убийство или истязание животных путем лишения свободы. Об этом говорится в петиции №41/010149-26еп, передает УНН.

Детали

Как отмечает автор петиции, в настоящее время законодательство Украины предусматривает административную ответственность в случае истязания или убийства животного путем выплаты штрафа (статья 89 "Жестокое обращение с животными" Кодекса Украины об административных правонарушениях), либо уголовную ответственность в виде штрафа или ограничения свободы до двух лет (если это преступление было совершено на глазах у ребенка) - статья 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины.

"Один из многих случаев: человек утверждает, что не видит в том, чтобы бить животное трубой, ломать ребра, подвешивать за шею, ничего плохого, и что его жена знает о его "страсти". Такой человек платит штраф и снова делает то же самое. Ведь он знает, что в худшем случае он заплатит штраф", - указывает автор.

Она отмечает, что у нее два вопроса:

"почему в законе, где встречаются такие слова как “истязание” и “умышленное убийство”, речь идет о возможности лишь материального наказания? Как подобное преступление может классифицироваться как “преступление небольшой тяжести” (статья 12 Уголовного кодекса Украины – “Классификация преступлений”) или вообще быть административным правонарушением?";

"лицо, совершившее преступление, на этот раз сожгло заживо собаку. Заплатило штраф. Кто следующий? Кот, которого живьем порежут, отрывая кусками кожу? Птица, которой оторвут ноги и крылья? Может, еще кто-то беспомощный и доверчивый? Человеческий ребенок?".

В петиции предлагается внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты для усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем лишения свободы лиц, виновных в преступлениях против животных, таким же образом, как за соответствующие преступления против людей.

"Лицо, которое умышленно причиняет боль животному путем нанесения ему телесных повреждений, истязания, истязания голодом, должно нести уголовную ответственность путем лишения свободы от трех до пяти лет без возможности уплаты вместо этого штрафа (так же как насилие против человека - статья 126 Уголовного кодекса Украины – "Побои и истязание"). Лицо, которое умышленно совершает убийство животного, должно нести уголовную ответственность путем лишения свободы от семи до пятнадцати лет без возможности уплаты вместо этого штрафа (так же как насилие против человека - статья 115 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное убийство")", - предлагается в петиции.

Предлагается установить отягчающие факторы умышленного убийства или истязания животного:

двух или более животных;

несовершеннолетнего животного или животного, заведомо для виновного находившегося в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни многих животных или людей;

из хулиганских побуждений;

с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

соединенное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом;

совершенное по заказу;

совершенное по предварительному сговору группой лиц;

совершенное лицом, которое ранее совершило умышленное убийство животного;

совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

Автор указывает, что наступление ответственности, описанной выше, должно происходить независимо от того, был ли свидетелем ребенок. Совершение этого на глазах у ребенка должно иметь отягчающее действие таким образом, что лицо, совершившее преступление, может получить наказание выше.

Также она предлагает, что лицо, ставшее свидетелем совершения преступления и не вмешавшееся, заявив об этом в полицию, становится соучастником преступления и несет уголовную ответственность путем лишения свободы сроком до двух лет.

В петиции предлагается установить ответственность за заведомое оставление без помощи животного, которое находится в опасном для его жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению, когда лицо само поставило животное в опасное для него состояние, наказывается законом в виде лишения свободы сроком от пяти (животное выжило) до пятнадцати лет (смерть животного), а также оплатой за лечение животного до полного выздоровления.

Лицо, которое неумышленно причинило вред здоровью животного вследствие преступной самонадеянности или преступной небрежности, должно принять все меры, чтобы предотвратить смерть животного и ухудшение его состояния здоровья, а именно – доставить животное в ветеринарный пункт, оплатить его лечение до полного выздоровления (полным выздоровлением считается восстановление способности к самосохранению), сообщить о случившемся в органы полиции. В случае совершения неумышленного убийства животного, человек должен сообщить об этом в органы полиции.

Также она предлагает правительству установить, что лицо, которое неумышленно причинило вред здоровью и жизни животного не вследствие преступной самонадеянности или преступной небрежности, должно принять все меры, чтобы предотвратить смерть животного и ухудшение его состояния здоровья, а именно – доставить животное в ветеринарный пункт и сообщить о случившемся в органы полиции.

Кроме того, предлагается установить ответственность за умышленное убийство животного для того, чтобы избавить его от боли, в случае, если ему невозможно помочь, в случае его болезни, может быть совершено путем усыпления в ветеринарной клинике после проведения соответствующего обследования и доказательства, что животному нельзя было иначе помочь.

В настоящее время петиция набрала более 6,3 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. До конца сбора подписей осталось 89 дней.

Напомним

Под Киевом задержали владелицу двух кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю соседку, животных изъято в кинологический центр.