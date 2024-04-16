В Киеве состоится презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Во вторник, 23 апреля, в Киеве состоится презентация выпуска журнала "Локальная история" о писателе, диссиденте и правозащитнике Василии Стусе, передает УНН.

Детали

Встреча состоится в 17.30 в Книжном магазине "Є" (г. Киев, ул. Лысенко, 3).

В спецвыпуск вошли воспоминания о детстве и юности поэта его родной сестры Марии, разговор с сыном Дмитрием, интервью с итальянским исследователем феномена шестидесятников Симоне Атиллио Беллецца и репортаж из родного села Стусовой Рахновки в Винницкой области и много другой уникальной информации.

Выпуск журнала поддержал Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который системно реализует культурные проекты в громадах Украины.

В мероприятии примут участие: Виталий Ляска, главный редактор журнала "Локальная история"; Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді"; Мария Стус, родная сестра поэта; Юрий Пукивский, заместитель главного редактора журнала "Локальная история", кандидат исторических наук.

Аккредитация - обязательна, по ссылке: https://forms.gle/6iaXyGhNjX5i6Ymn6