В Киеве с 15 июля разовая поездка в коммунальном транспорте будет стоить 30 гривен - КГГА
Киев • УНН
С 15 июля в Киеве стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте составит 30 гривен. Для постоянных пассажиров будет действовать система скидок, а безлимитный месячный проездной будет стоить 3 656 гривен.
В Киеве с 15 июля меняется стоимость проезда в коммунальном транспорте. Разовая поездка будет стоить 30 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Отныне для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, будет действовать система скидок:
- 1-9 поездок - 30 гривен за поездку;
- 10-19 поездок - 28,90 гривен;
- 20-29 - 27,80 гривен;
- 30-39 - 26,60 гривен;
- 40-49 - 25,50 гривен;
- 50 поездок - 25 гривен.
После общественного обсуждения стоимость безлимитного месячного проездного уменьшили на 25% от первоначально предложенной. Он будет стоить 3 656 гривен.
Кроме того, ориентировочно с 1 августа заработает пересадочный билет стоимостью 60 гривен, который позволит неограниченно пересаживаться между всеми видами коммунального транспорта в течение 90 минут.
В то же время поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября 2026 года. После этого неиспользованные поездки не сгорят - их стоимость переведут в денежный эквивалент и зачислят на баланс транспортной карты.
Напомним
С 13 июля до 21 августа киевский фуникулер не будет работать из-за планового ремонта.