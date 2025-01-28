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В Киеве разоблачили схему псевдоинвестирования в криптовалюту: десятки обманутых и полмиллиона убытков

Киев  •  УНН

 • 8700 просмотра

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Трое киевлян создали фейковый инвестиционный проект в Telegram и обманули 78 человек на 500 тысяч гривен. Мошенники обещали высокие прибыли от инвестиций в криптовалюту, но присваивали средства клиентов.

В Киеве трое молодых людей организовали схему "инвестирования в криптовалюту" и обманули инвесторов на полмиллиона гривен. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

... направлено в суд обвинительный акт в отношении трех киевлян по обвинению в организации мошенничества под видом инвестирования в криптобиржи (ч. 4 ст. 190 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, участники группы в октябре 2023 года создали и администрировали Телеграмм-канал "1MILLION COMMUNITY", где рекламировали высокие заработки и собирали деньги на собственные карты.

Обвиняемые убеждали, что деньги инвесторов они выгодно вложат в криптовалюту, а через несколько дней вернут все с процентами. После чего, говорили, что их платеж прошел успешно, и для того, чтобы вывести заработанные деньги необходимо оплатить комиссию. Когда инвесторы вкладывали более крупные суммы, их блокировали.

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С целью привлечения новых клиентов участники группы публиковали фейковые отзывы довольных людей, которые якобы получили немалые прибыли.

Сейчас установлено 78 пострадавших, которых по такой схеме обманули на более 500 тыс. гривен.

По данным прокуратуры, обвиняемые частично возместили нанесенный потерпевшим ущерб.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция18.01.25, 10:40 • 86648 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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