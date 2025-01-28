У Києві викрили схему псевдоінвестування в криптовалюту: десятки ошуканих і пів мільйона збитків

У Києві троє молодиків організували схему "інвестування в криптовалюту" та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень. Їм загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

... скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, учасники групи у жовтні 2023 року створили та адміністрували Телеграм-канал "1MILLION COMMUNITY", де рекламували високі заробітки та збирали гроші на власні картки.

Обвинувачені переконували, що гроші інвесторів вони вигідно вкладуть у криптовалюту, а за кілька днів повернуть все з відсотками. Після чого, говорили, що їх платіж пройшов успішно, і для того, щоб вивести зароблені гроші необхідно оплатити комісію. Коли інвестори вкладали більші суми, їх блокували.

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З метою залучення нових клієнтів учасники групи публікували фейкові відгуки задоволених людей, які ніби то отримали чималі прибутки.

Наразі встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукали на понад 500 тис. гривень.

За даними прокуратури, обвинувачені частково відшкодували завдані потерпілим збитки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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