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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве мошенница обманула пенсионерку на более 380 тысяч гривен

В Киеве мошенница обманула пенсионерку на более 380 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 1656 просмотра

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73-летняя киевлянка отдала мошенникам 380 тысяч гривен, поверив в историю о срочной операции дочери в Германии. Полиция задержала одну из подозреваемых в Житомире, изъяв часть средств.

В Киеве мошенники обманули пожилую женщину на более 380 тысяч гривен, попросив деньги «на операцию» для ее дочери в Германии. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 73-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились врачами, и заявили, что ее дочь попала в ДТП. Псевдоврачи рассказали, что «дочь» нуждается в срочной операции, которую проводят только в Германии.

Поверив в эту историю, пенсионерка передала женщине, которая пришла за деньгами, все свои сбережения в гривнах, долларах и евро - всего более 380 тысяч гривен. Только после этого потерпевшая позвонила родственникам и поняла, что ее обманули,

- говорится в сообщении.

Одну из мошенниц, 34-летнюю уроженку Ровенской области, уже задержали в Житомире. У нее изъяли 60 тысяч гривен, которые передали потерпевшей.

Фигурантка рассказала, что забирала деньги у пенсионерки по заданию неизвестного, который предложил ей такую работу. Полученные деньги она якобы перевела на счет заказчика.

Женщине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полиция ищет сообщников женщины, а ей самой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантку виновной, ей грозит 8 лет тюрьмы.

Мошенники используют ИИ в мессенджерах: в Госспецсвязи объяснили, как уберечься11 нояб. 2024, 11:19 • 15787 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
germaniyaГермания
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