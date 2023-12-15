В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
В Киеве прогремели взрывы из-за срабатывания систем противовоздушной обороны на фоне воздушной тревоги, спровоцированной группами ударных беспилотников, запущенных Россией.
Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати
Литва доставила Украине новую партию военной помощи, включающую миллионы патронов, противотанковые гранаты и тысячу раскладных кроватей. Литва продолжает поддерживать Украину тренировками, лечением, а также планирует предоставить долгосрочную помощь на сумму 200 миллионов евро.
В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки
В киевском ресторане "Веранда на Днепре" силовики провели контрдиверсионные мероприятия, раздавая повестки в рамках проверки воинского учета.
Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны
Нидерланды обязуются поддерживать энергетический сектор Украины с акцентом на устойчивую энергетику и децентрализацию после встречи, на которой голландские чиновники высоко оценили украинских энергетиков и обсудили дальнейшее сотрудничество.
Украина разработала первый вагон-зерновоз, пригодный как для украинских, так и для европейских железных дорог
Укрзализныця построила новый вагон-зерновоз, который может работать как на украинской, так и на европейской колее, с целью увеличения экспорта за счет снижения логистических затрат и оптимизации международных железнодорожных перевозок. Вагон имеет грузоподъемность 70 тонн, объем 104 кубометра и предназначен для скоростного движения до 120 км/ч.
Сумщина: россияне атаковали регион одиннадцать раз, под удар попали четыре громады
Российские военные совершили 11 обстрелов Сумской области Украины, в результате которых прогремел 41 взрыв и были повреждены четыре приграничных громады. Во время обстрелов использовались минометы, артиллерия, ударные беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты.
Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины
Киевстар восстановил мобильный интернет, включая 4G, на подконтрольных ему территориях Украины, стабилизация сети, как ожидается, улучшит качество услуг; постепенно возвращается международный роуминг и другие услуги.
О медиках ЦСО "А" СБУ, которые спасают жизни защитников на линии фронта, сняли документальный фильм
Специальный документальный фильм Службы безопасности Украины "Боевые медики. Смерть подождет" рассказывает о боевых медиках, которые под обстрелами спасли сотни украинских защитников. Эти медики проводят сложные операции на передовой по образцу лучших международных военных медиков.
Массированная атака на Крым: у шойгу заявили, что якобы сбили уже 26 беспилотников
Министерство обороны россии утверждает, что сбило 26 украинских беспилотников во время атаки на Крым.
ЕС в ближайшие дни перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофина - фон дер Ляйен
ЕС вскоре предоставит Украине последние 1,5 миллиарда евро на 2023 год по программе макрофинансовой помощи, что подтвердила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.