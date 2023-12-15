В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Украина разработала первый вагон-зерновоз, пригодный как для украинских, так и для европейских железных дорог

Укрзализныця построила новый вагон-зерновоз, который может работать как на украинской, так и на европейской колее, с целью увеличения экспорта за счет снижения логистических затрат и оптимизации международных железнодорожных перевозок. Вагон имеет грузоподъемность 70 тонн, объем 104 кубометра и предназначен для скоростного движения до 120 км/ч.