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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве после употребления алкоголя подросток упал в Днепр. Его вытащили и передали медикам

В Киеве после употребления алкоголя подросток упал в Днепр. Его вытащили и передали медикам

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 14:34  •  2217 просмотра

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15-летний юноша после употребления алкоголя упал в Днепр и поплыл по течению. Прохожие сняли это на видео, вызвали полицию и вытащили парня из воды.

В Киеве на набережной Днепра после употребления алкоголя упал в воду 15-летний юноша и поплыл по течению. Это сняли на видео прохожие, которые также вызвали полицию. Юношу удалось извлечь из воды, его передали медикам. Об этом журналисту УНН рассказал начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко.

Детали

На Набережном шоссе в Киеве двое 15-летних парней употребляли алкогольные напитки, после чего один из них упал в воду. Это увидели прохожие, которые сняли это на видео. На кадрах можно увидеть, что парень неподвижно лежит в воде на спине и его понемногу уносит течение.

Также прохожие вызвали патрульных. В полиции нам сообщили, что заявитель и другие неравнодушные горожане достали парня из воды. Патрульные, прибывшие на место, передали юношу медикам. Его товарища, который имел признаки алкогольного опьянения, также госпитализировали.

О происшествии сообщили родителям, сейчас все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ювенальной превенции

- сообщил Грищенко.

Напомним

В июле из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр в реку упал 20-летний парень. После многочасовых поисков его тело обнаружили на 9-метровой глубине в 30 м от берега.

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Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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