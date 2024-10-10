У Києві після вживання алкоголю підліток впав у Дніпро. Його витягли та передали медикам
Київ • УНН
15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.
У Києві на набережній Дніпра після вживання алкоголю впав у воду 15-річний юнак та поплив за течією. Це зняли на відео перехожі, які також викликали поліцію. Юнака вдалося витягти з води, його передали медикам. Про це журналісту УНН розповів начальник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко.
Деталі
На Набережному шосе у Києві двоє 15-річних хлопців вживали алкогольні напої, після чого один із них впав у воду. Це побачили перехожі, які зняли це на відео. На кадрах можна побачити, що хлопець нерухомо лежить у воді на спині і його потроху уносить течія.
Також перехожі викликали патрульних. У поліції нам повідомили, що заявник та інші небайдужі містяни дістали хлопця з води. Патрульні, які прибули на місце, передали юнака медикам. Його товариша, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, також ушпиталили.
Про подію повідомили батьків, наразі всі обставини події зʼясовують працівники ювенальної превенції
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