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У Києві після вживання алкоголю підліток впав у Дніпро. Його витягли та передали медикам

У Києві після вживання алкоголю підліток впав у Дніпро. Його витягли та передали медикам

Київ • УНН

 • 17117 перегляди

15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.

У Києві на набережній Дніпра після вживання алкоголю впав у воду 15-річний юнак та поплив за течією. Це зняли на відео перехожі, які також викликали поліцію. Юнака вдалося витягти з води, його передали медикам. Про це журналісту УНН розповів начальник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко.

Деталі

На Набережному шосе у Києві двоє 15-річних хлопців вживали алкогольні напої, після чого один із них впав у воду. Це побачили перехожі, які зняли це на відео. На кадрах можна побачити, що хлопець нерухомо лежить у воді на спині і його потроху уносить течія.

Також перехожі викликали патрульних. У поліції нам повідомили, що заявник та інші небайдужі містяни дістали хлопця з води. Патрульні, які прибули на місце, передали юнака медикам. Його товариша, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, також ушпиталили.

Про подію повідомили батьків, наразі всі обставини події зʼясовують працівники ювенальної превенції

- повідомив Грищенко.

Нагадаємо

У липні через обрив троса на атракціоні-спуску через Дніпро в річку впав 20-річний хлопець. Після кількагодинних пошуків його тіло виявили на 9-метровій глибині в 30 м від берега.

Хотів пожартувати: Нацполіція затримала підлітка, який підірвав страйкбольну гранату в одному з дворів Києва 11.09.24, 18:01 • 21488 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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