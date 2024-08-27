В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер
Киев • УНН
Киевский фуникулер возобновил работу 27 августа после месячного планового ремонта. Специалисты отремонтировали оборудование, провели техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов.
В столице, во вторник, 27 августа, возобновил работу фуникулер: он более месяца находился на плановом ремонте. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
27 августа в 12:00 столичный фуникулер возобновляет работу после планового ежегодного ремонта,
Детали
Отмечается, что специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Кроме того, они провели сокращение троса и обследовали контактную сеть, шпалы. Выполнили текущий ремонт вагонов.
Напомним
С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер был закрыт на ежегодный плановый ремонт.