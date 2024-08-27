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У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер

У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер

Київ • УНН

 • 32572 перегляди

Київський фунікулер відновив роботу 27 серпня після місячного планового ремонту. Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів.

У столиці, у вівторок, 27 серпня, відновив роботу фунікулер: він понад місяць перебував на плановому ремонті. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.

Нагадаємо

З 22 липня до 26 серпня столичний фунікулер було зачинено на щорічний плановий ремонт.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв

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