У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер
Київ • УНН
Київський фунікулер відновив роботу 27 серпня після місячного планового ремонту. Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів.
У столиці, у вівторок, 27 серпня, відновив роботу фунікулер: він понад місяць перебував на плановому ремонті. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту,
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Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.
Нагадаємо
З 22 липня до 26 серпня столичний фунікулер було зачинено на щорічний плановий ремонт.