В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.
500 тысяч гривен выделенные из бюджета на ремонт укрытий для школы в Голосеевском районе присвоил себе подрядчик. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.
Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации по обвинению в завладении бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Детали
Согласно материалам следствия, в июле 2022 года чиновники Голосеевской РГА, чтобы получить доступ к бюджетным средствам, организовали для подконтрольного им подрядчика-общества победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.
По завершению работ фирма-подрядчик завысила суммы расходов на ремонтные работы более чем на 500 тыс. гривен.
За содеянное виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура
В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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