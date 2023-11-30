В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

500 тысяч гривен выделенные из бюджета на ремонт укрытий для школы в Голосеевском районе присвоил себе подрядчик. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации по обвинению в завладении бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). - сообщили в столичной прокуратуре.

Детали

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года чиновники Голосеевской РГА, чтобы получить доступ к бюджетным средствам, организовали для подконтрольного им подрядчика-общества победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

По завершению работ фирма-подрядчик завысила суммы расходов на ремонтные работы более чем на 500 тыс. гривен.

За содеянное виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.