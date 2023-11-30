В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  125680 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  131913 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  124231 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  120666 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  145746 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  212365 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  192129 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  207244 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  198554 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  159902 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178432 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165168 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164503 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  170078 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39202 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-podryadchik-pitalsya-prisvoit-500-tisyach-griven-prednaznachennikh-na-remont-shkolnikh-ukritii-prokuratura

В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 23:00  •  19313 просмотра

Read in English

В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.

 500 тысяч гривен выделенные из бюджета на ремонт укрытий для школы в Голосеевском районе присвоил себе подрядчик. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации по обвинению в завладении бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). 

 - сообщили в столичной прокуратуре.

Детали

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года чиновники Голосеевской РГА, чтобы получить доступ к бюджетным средствам, организовали для подконтрольного им подрядчика-общества победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

По завершению работ фирма-подрядчик завысила суммы расходов на ремонтные работы более чем на 500 тыс. гривен.

Image

За содеянное виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
У Києві підрядник намагався привласнити 500 тисяч гривень призначених на ремонт шкільних укриттів – прокуратура
Prosecutor's Office: сontractor in Kyiv tried to misappropriate UAH 500 thousand intended for repair of school shelters
Новости по теме

В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  19313 просмотра
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

Шторм в оккупированном Крыму повредил знаменитую "базилику 1935 года" в Херсонесе, самый известный памятник Севастопольского музея.

Война •   •  26811 просмотра
Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью

Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.

Война •   •  31498 просмотра
В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью

ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США

НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.

Экономика •   •  26894 просмотра
ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США

В московском медуниверситете эвакуировали двести человек из-за разбитой ампулы с бромом

200 человек были эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова в москве из-за разбившейся колбы с бромом. О пострадавших не сообщается. Лаборатория Роспотребнадзора проводит обследование места происшествия.

Здоровье •   •  21021 просмотра
В московском медуниверситете эвакуировали двести человек из-за разбитой ампулы с бромом

Приоритеты Минобороны на следующий год: усиление противовоздушного щита государства и развитие ОПК

Министерство обороны Украины определило приоритеты на 2024 год по усилению противовоздушной обороны и наращиванию оборонно-промышленного производства, включая увеличение производства ракет и боеприпасов.

Война •   •  30044 просмотра
Приоритеты Минобороны на следующий год: усиление противовоздушного щита государства и развитие ОПК

Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин

Немецкий банк KfW предоставит Украине 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, усиливая финансовую поддержку в военное время.

Экономика •   •  22431 просмотра
Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин

На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день

На Запорожском направлении контрразведка СБУ с помощью беспилотников уничтожила более 10 единиц вражеской техники, в том числе грузовики, ракетный комплекс и инженерное оборудование.

Война •   •  29647 просмотра
На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день

Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил эффективность западного оружия и ситуацию на фронте с американским генералом Чарльзом Брауном, который подтвердил американскую поддержку. Залужный сообщил о значительных потерях, понесенных российскими войсками, несмотря на их наступательные действия.

Война •   •  40098 просмотра
Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия

Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС

Зеленский обсудил оборонные потребности Украины и вступление в ЕС с премьер-министром Болгарии Денковым и пригласил Болгарию к переговорам по формуле мира. Он поблагодарил Денкова за поддержку Украины в Европейском парламенте.

Политика •   •  27351 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС