В Киеве открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  112390 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  108484 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  272384 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  240802 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292716 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238141 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  63798 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238353 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38281 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33810 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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В Киеве открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому

В День Вооруженных сил в Киеве был открыт памятник герою Украины Александру Нациевскому, расположенный в музее "Киевская крепость", на мероприятии присутствовала его мать.

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В Киеве открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому

Из-за россиянина с муляжом бомбы временно закрыли участок границы Германии с Польшей

Граница Германии близ Герлица была закрыта на несколько часов после того, как полиция обнаружила муляж бомбы в микроавтобусе россиянина. Саперы подтвердили, что это была ненастоящая бомба.

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Из-за россиянина с муляжом бомбы временно закрыли участок границы Германии с Польшей

россияне обстреляли Сумщину: есть раненые и повреждения

Два человека получили ранения в Середина-буде, Сумская область, в результате обстрела со стороны российских войск.

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россияне обстреляли Сумщину: есть раненые и повреждения

Венгрия выразила сопротивление по вопросам по Украине на встрече по подготовке саммита ЕС, он может затянуться - СМИ

Встреча послов ЕС по декабрьскому саммиту блока столкнулась с противодействием Венгрии в вопросе поддержки Украины, на фоне чего есть вероятность продления саммита еще на один день.

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Оккупанты вынесли 514 постановлений о "дискредитации армии рф" в Крыму - правозащитники

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Оккупанты вынесли 514 постановлений о "дискредитации армии рф" в Крыму - правозащитники

В Донецке "хлопок": что известно

6 декабря в оккупированном Донецке поступили сообщения о взрывах, которые привели к появлению черного дыма в Буденновском районе; причина остается неизвестной.

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В Донецке "хлопок": что известно

В центре Луганска взорвался автомобиль с "депутатом" так называемого "народного совета"

В центре Луганска взорван автомобиль, в котором ехал местный политический деятель олег попов. Он получил ранение.

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В центре Луганска взорвался автомобиль с "депутатом" так называемого "народного совета"

Вводить общенациональный карантин пока не планируют: Кузин об увеличении количества больных гриппом и COVID

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин указывает, что пока нет планов по введению общенационального карантина в связи со случаями гриппа и COVID, хотя местные ограничения могут быть применены там, где случаи превышают эпидемический порог, как, например, в Черновицкой области.

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Вводить общенациональный карантин пока не планируют: Кузин об увеличении количества больных гриппом и COVID

Для военных предлагают изменить правила начисления пенсий - законопроект

Для военнослужащих предлагают изменить правила начисления пенсий.

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Для военных предлагают изменить правила начисления пенсий - законопроект

Британия ввела новые санкции против экспортеров, финансирующих армию рф

Великобритания расширила санкции против России, включив в них компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, а также российские производители оружия и организации, связанные с группой Вагнера.

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Британия ввела новые санкции против экспортеров, финансирующих армию рф