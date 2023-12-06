Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, в Киеве открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Скульптура является почти точной копией воина, ее установили на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". На открытии присутствовала мать погибшего воина.

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Отмечается, что памятник творил скульптор Олег Цьось. Скульптура создана на средства меценатов и благотворительных фондов.

Напомним

В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц.

Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, посвященную памяти местных жителей, погибших во время войны.