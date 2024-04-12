В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлены произведения поврежденной российской ракетой Академии им

В Киеве открылась выставка произведений студентов и преподавателей поврежденной российской ракетой академии имени Михаила Бойчука под названием "Несокрушимость традиций". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

На выставке представлено более 200 произведений художественной керамики, дерева и металла почти 100 авторов.

Посетители смогут увидеть многообразие техник, материалов, тем и стилей.

Ретроспективная выставка охватывает студенческие курсовые и дипломные работы за последние 25 лет и отражает развитие академии от ее основания до наших дней.

На выставке также будут представлены произведения преподавателей, которые работали на кафедре раньше и тех, которые работают сейчас. Среди них такие известные художники, как Михаил Головко, Оксана Грудзинская, Людмила Свида, Николай Лампека и многие другие.

Выставочный проект является своеобразным проявлением восстановления и продолжения традиций искусства в условиях вызовов современности.

Добавим

Выставка состоится в Национальном музее декоративного искусства Украины.

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