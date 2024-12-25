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В Киеве осудили мужчину за нападение его собаки на девушку, защищавшую своего пса

В Киеве осудили мужчину за нападение его собаки на девушку, защищавшую своего пса

Киев  •  УНН

 • 9690 просмотра

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В Киеве осудили владельца среднеазиатской овчарки, которая покусала девушку, защищавшую своего пса. Мужчина получил 2 года заключения с испытательным сроком и признал вину.

В Киеве осудили владельца среднеазиатской овчарки, которая покусала 25-летнюю девушку, когда та защищала от нападения своего пса - мужчина получил 2 года лишения свободы с испытательным сроком, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

«Судом объявлен обвинительный приговор 50-летнему мужчине, среднеазиатская овчарка которого напала на девушку. Он признан виновным в неосторожном причинении потерпевшей средней тяжести телесного повреждения (ст. 128 УК Украины)», - отметили в прокуратуре.

Приговором Деснянского районного суда Киева мужчина, как указано, приговорен к 2 годам лишения свободы и назначен 1 год испытательного срока.

Прокурор в суде доказал, что мужчина, выгуливая во дворе многоэтажки собаку породы среднеазиатская овчарка, которая отнесена к опасным породам собак, обязан был надеть на нее намордник и держать на поводке. Вместо этого владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет.

«Поскольку обвиняемый оставил собаку одну, она, увидев другого пса, бросилась на него. Потерпевшая, защищая свое животное, прикрыла его собой. В это время овчарка вцепилась зубами в лицо девушки, причинив ей травмы средней тяжести. Прохожие увидели это и бросились оттягивать пса от девушки», - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый владелец овчарки признал свою вину в полном объеме, добровольно возмещает моральный и материальный ущерб девушке.

В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил собаку во время прогулки11 дек. 2024, 17:46 • 25127 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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