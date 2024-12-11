В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил собаку во время прогулки

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в избиении собаки, а само животное - изъяли, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

По данным правоохранителей, сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.

Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.

Ранее

В Киеве мужчина издевался над собакой и бил ее ногами. Его действия попали на видео, которое разлетелось в соцсетях. Столичные правоохранители уверяют, что личность нарушителя уже установили и открыли производство.