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В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил собаку во время прогулки

В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил собаку во время прогулки

Киев  •  УНН

 • 330 просмотра

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Полиция задержала 40-летнего киевлянина за избиение стаффордширского терьера. Пострадавшую трехлетнюю собаку изъяли и передали в специализированный приют.

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в избиении собаки, а само животное - изъяли, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

По данным правоохранителей, сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.

Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.

Ранее

В Киеве мужчина издевался над собакой и бил ее ногами. Его действия попали на видео, которое разлетелось в соцсетях. Столичные правоохранители уверяют, что личность нарушителя уже установили и открыли производство.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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