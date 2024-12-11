В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил собаку во время прогулки
Киев • УНН
Полиция задержала 40-летнего киевлянина за избиение стаффордширского терьера. Пострадавшую трехлетнюю собаку изъяли и передали в специализированный приют.
В Киеве полицейские задержали подозреваемого в избиении собаки, а само животное - изъяли, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
По данным правоохранителей, сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.
Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.
Ранее
В Киеве мужчина издевался над собакой и бил ее ногами. Его действия попали на видео, которое разлетелось в соцсетях. Столичные правоохранители уверяют, что личность нарушителя уже установили и открыли производство.