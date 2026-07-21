В Киеве оштрафовали учительницу лицея за показ мультфильма на русском языке - языковой омбудсмен
Киев • УНН
В Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3400 гривен за показ мультфильма на русском языке первоклассникам. Нарушение выявили после жалобы отца ученика, ветерана войны.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщается на странице в Facebook Уполномоченной по защите государственного языка, пишет УНН.
Детали
Нарушение 21-й статьи языкового Закона было установлено по результатам государственного контроля за применением государственного языка, который осуществлял представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.
Основанием для осуществления государственного контроля стало обращение отца ученика, ветерана российско-украинской войны, который сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе (во время учебного занятия в 1-м классе был использован фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке).
В ходе рассмотрения материалов государственного контроля педагогическая работница признала факт нарушения.
Использование языка государства-агрессора, в частности в образовании, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников - обеспечить образовательный процесс на государственном языке
По результатам рассмотрения материалов были составлены акт и протокол об административном правонарушении. Уполномоченная применила к учителю административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Штраф был уплачен в тот же день.
Дополнение
В соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", образовательный процесс в учебных заведениях осуществляется на государственном языке. Украинский должен быть языком обучения, повседневного общения педагогов с учениками, официальных мероприятий, воспитательной работы, объявлений и всей публичной коммуникации учебного заведения.
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