В Киеве оштрафовали учительницу лицея за показ мультфильма на русском языке - языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщается на странице в Facebook Уполномоченной по защите государственного языка, пишет УНН.

Детали

Нарушение 21-й статьи языкового Закона было установлено по результатам государственного контроля за применением государственного языка, который осуществлял представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.

Основанием для осуществления государственного контроля стало обращение отца ученика, ветерана российско-украинской войны, который сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе (во время учебного занятия в 1-м классе был использован фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке).

В ходе рассмотрения материалов государственного контроля педагогическая работница признала факт нарушения.

Использование языка государства-агрессора, в частности в образовании, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников - обеспечить образовательный процесс на государственном языке - подчеркнул Игорь Спиридонов.

По результатам рассмотрения материалов были составлены акт и протокол об административном правонарушении. Уполномоченная применила к учителю административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Штраф был уплачен в тот же день.

Дополнение

В соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", образовательный процесс в учебных заведениях осуществляется на государственном языке. Украинский должен быть языком обучения, повседневного общения педагогов с учениками, официальных мероприятий, воспитательной работы, объявлений и всей публичной коммуникации учебного заведения.

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