В Киеве объявлена воздушная тревога: зафиксирован БПЛА
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеского беспилотника. БПЛА движется в направлении столицы с юго-востока.
в Киеве объявлена воздушная тревога из-за БПЛА, который летит на столицу, сообщает УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.
Внимание! г. Киев! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!
Об угрозе для столицы предупреждали и в КГВА.
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