Эксклюзив
15:04 • 3212 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 12816 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 14052 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 17763 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 20673 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 48503 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 69481 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 56241 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33179 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37437 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации ИТ Ukraine для разработки Стратегии развития искусственного интеллекта. Документ формирует долгосрочные ориентиры до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy.

В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

В конце августа в Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации IT Ukraine и разработчиков украинской Стратегии развития искусственного интеллекта, призванной сформировать долгосрочные ориентиры развития отрасли до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy, передает УНН.

Участниками встречи стали представители консалтинговой компании Digital Nation (Естонія) Siim Sikkut и Sigrit Sih; советник Вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации, руководитель направления ИИ в проектном офисе WINWIN Luukas Ilves; а также представители Министерства цифровой трансформации Украины Олег Дубно, Нелли Блинова и София Климчук.

В ходе дискуссии стороны обозначили ключевые положения будущей Стратегии, актуальные вызовы для государства, бизнеса и научного сообщества, а также возможные механизмы интеграции украинского AI-сектора в глобальный контекст — от согласования стандартов открытых данных до развития талантов и создания совместных R&D-проектов.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что для Украины важно превратить дискуссию об искусственном интеллекте в конкретную дорожную карту с измеримыми целями: от инфраструктуры данных и безопасности цифровых сервисов до подготовки кадров:

"Мы поддерживаем командную работу государства, бизнеса и экспертов над Стратегией, которая поможет украинским продуктам быть конкурентоспособными на мировых рынках и одновременно ответственными за влияние технологий на общество".

AI-комитет Ассоциации IT Ukraine был создан в мае 2025 года для объединения лидеров индустрии, развития рынка и совместного поиска инновационных решений. Компания Favbet Tech является его генеральным партнером.

Favbet Tech — украинская продуктовая IT-компания, разрабатывающая высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. Летом 2025 года компания впервые вошла в рейтинг "Топ-50 IT-компаний Украины" от DOU.

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Эстония
Украина
Киев