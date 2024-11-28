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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве нашли обломки российской крылатой ракеты Х-55: впечатляющие фото

В Киеве нашли обломки российской крылатой ракеты Х-55: впечатляющие фото

Киев  •  УНН

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Пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов Киева. Спасатели предупреждают об опасности и напоминают не касаться подозрительных предметов.

Пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, обломки, хоть и не представляли прямой угрозы для населения, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Кроме того, в ГСЧС напомнили всем гражданам:

- если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему;

- сразу сообщите о находке по номеру "101";

- помните, что то, что кажется безопасным, может скрывать смертельную опасность.

11-я массированная атака рф на энергосистему Украины: что происходит с электричеством28 нояб. 2024, 09:12 • 12767 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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