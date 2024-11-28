В Киеве нашли обломки российской крылатой ракеты Х-55: впечатляющие фото
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов Киева. Спасатели предупреждают об опасности и напоминают не касаться подозрительных предметов.
Пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, обломки, хоть и не представляли прямой угрозы для населения, могли стать опасными без оперативного вмешательства.
Кроме того, в ГСЧС напомнили всем гражданам:
- если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему;
- сразу сообщите о находке по номеру "101";
- помните, что то, что кажется безопасным, может скрывать смертельную опасность.
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