В Киеве нашли обломки российской крылатой ракеты Х-55: впечатляющие фото

Пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, обломки, хоть и не представляли прямой угрозы для населения, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Кроме того, в ГСЧС напомнили всем гражданам:

- если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему;

- сразу сообщите о находке по номеру "101";

- помните, что то, что кажется безопасным, может скрывать смертельную опасность.

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