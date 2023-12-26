В Киеве на Рождество установили самый большой трезубец из дидухов в Украине

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины установили самый большой трезубец из дидухов в Украине. Его высота - 7,41 метра. Дидухи для конструкции трезубца выполнили из пшеницы. Их создавал десантник Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить, и 95-летняя Пелагия Живко со Львовщины, передает УНН.

Детали

"Тризуб из дидухов - это прежде всего о возвращении к собственным традициям и корням. Это замена советских "огоньков" и красной звезды на елке. Мы имеем множество красивых, глубоких и аутентичных традиций, связанных с празднованием Рождества и Нового года - самое время их вспоминать или открывать для себя. Сквозь призму веков сегодня мы констатируем самобытность украинской нации, ее несокрушимый дух и волю, что и символизирует трезубец-рекордсмен. Именно поэтому Благотворительный фонд "МХП - Громаді" поддержал инициативу Общественной организации "Обʼєднання добровольців" по созданию и установлению трезубца, как и другие инициативы в течение 2023 года, которые утверждают украинскую идентичность", - прокомментировала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Пшеницу, которую использовали для дидухов, собрали на полях компании МХП на Львовщине. Компания, как стратегический партнер благотворительного фонда, решила поддержать инициативу, поскольку кроме важной культурной составляющей создание дидуха имеет еще дополнительную ценность - поддержку военных во время реабилитации.

"Когда мы узнали историю Ярослава, который не мог ходить, но восстанавливался эмоционально благодаря вязанию снопов пшеницы, мы поняли, что об этом стоит заявить громче. Ведь мы в рамках нашей программы "МХП Поруч", где предоставляем разноплановую помощь военным и их семьям, знаем по собственному опыту, насколько важна для реабилитации эмоциональная составляющая. А в этом проекте соединились и возвращение к традициям, и обретение национальной идентичности, и социальная ответственность компании МХП как крупного бизнеса", - добавил Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Вместе с военным Ярославом Кучмой дидухи делала Пелагия Живко. Женщина пережила 5 войн, гонения советской власти, депортация и заключение родных в Сибири. Но несмотря на это Пелагея ежегодно плела дидухи и вносила их в дом на Рождество. А в этом году еще и передавала свои знания и умения следующим поколениям.

Тризуб-рекордсмен с дидухами будет доступен для осмотра в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины до 5 января. Затем его перевезут во Львов. Трезубец установили на экспозиции "Среднее Приднепровье" вблизи церкви. Символично, что в день установления рекорда, 25 декабря, там проходила рождественская служба, колядовали фольклорные коллективы из разных уголков Украины.

"На Рождество и Новый год наш музей предлагает ряд активностей для киевлян и гостей города. Главная цель которых открыть для себя аутентичные традиции украинцев, окунуться в атмосферу познания собственных корней, осознать наше общее единство, пронесенное через века", - отметила генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Повякель.