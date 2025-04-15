В Киеве на Крещатике ограничат движение транспорта: график

В Киеве с 15 по 19 апреля на улице Крещатик временно будут ограничивать движение транспорта по отдельным полосам, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

Ограничения будут действовать:

15, 16, 18 апреля с 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 апреля с 8:00 до 17:00.

В этот период специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны.

Киевлян призвали учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты.

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