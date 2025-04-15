У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту: графік
Київ • УНН
З 15 по 19 квітня на Хрещатику частково обмежать рух транспорту. Ремонтні роботи проводитимуть вночі та вдень, почергово обмежуючи рух в обидва боки.
У Києві з 15 до 19 квітня на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
Деталі
Обмеження діятимуть:
- 15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;
- 16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.
У цей період фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.
Киян закликали враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.
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