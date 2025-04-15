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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту: графік

Київ • УНН

 • 8506 перегляди

З 15 по 19 квітня на Хрещатику частково обмежать рух транспорту. Ремонтні роботи проводитимуть вночі та вдень, почергово обмежуючи рух в обидва боки.

У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту: графік

У Києві з 15 до 19 квітня на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.

Деталі

Обмеження діятимуть:

  • 15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;
    • 16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

      У цей період фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

      Киян закликали враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.

      У Києві перекриють проспект Європейського Союзу: будують метро на Виноградар28.03.25, 11:39 • 37884 перегляди

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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