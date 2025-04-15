У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту: графік

У Києві з 15 до 19 квітня на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.

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Обмеження діятимуть:

15, 16, 18 квітня з 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 квітня з 8:00 до 17:00.

У цей період фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони.

Киян закликали враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути.

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