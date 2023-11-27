Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  995 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  38189 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102496 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263565 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  354921 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205627 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190522 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  366023 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154462 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154444 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181633 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206830 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32601 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28896 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56728 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  354922 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  366025 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311620 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295880 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  295966 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-na-fone-nepogodi-za-sutki-proizoshlo-bolee-30-dtp-yest-travmirovannie

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 08:58  •  38189 просмотра

Read in English

В Киеве за сутки на фоне непогоды произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы

На фоне осложнения погодных условий в Киеве за минувшие сутки, 26 ноября, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек травмировались. Об этом журналисту УНН сообщили в патрульной полиции Киева.

За минувшие сутки в пределах территории обслуживания управления патрульной полиции в городе Киеве произошло 32 ДТП, среди них - 5 ДТП с травмированными, в которых 6 человек травмировались

- сообщили в столичной патрульной полиции.

Дополнение

Ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
У Києві на тлі негоди за добу сталося понад 30 ДТП, є травмовані
Amid bad weather, more than 30 road accidents occurred in Kyiv, with injuries reported
Новости по теме

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

В Киеве за сутки на фоне непогоды произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

Общество •   •  38198 просмотра
Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Беспилотники атаковали авиационный завод в Смоленской области России, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.

Война •   •  22088 просмотра
В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Берингово море затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта на камчатке после сильного дождя и сильного ветра, что привело к временному закрытию аэропорта.

Новости Мира •   •  17222 просмотра
В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война •   •  27182 просмотра
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.

Война •   •  25954 просмотра
Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.

Общество •   •  21670 просмотра
Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.

Новости Мира •   •  23283 просмотра
В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.

Общество •   •  22160 просмотра
Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война •   •  24595 просмотра
"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Департамент государственной безопасности Литвы оценит 761 иностранца на предмет угрозы национальной безопасности и связей с государством-агрессором. Результаты оценки повлияют на решение Миграционной службы.

Политика •   •  23633 просмотра
В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев