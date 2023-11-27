В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

На фоне осложнения погодных условий в Киеве за минувшие сутки, 26 ноября, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек травмировались. Об этом журналисту УНН сообщили в патрульной полиции Киева.

За минувшие сутки в пределах территории обслуживания управления патрульной полиции в городе Киеве произошло 32 ДТП, среди них - 5 ДТП с травмированными, в которых 6 человек травмировались - сообщили в столичной патрульной полиции.

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Ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".