В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов

Отныне ежедневно на экранах торгово-развлекательного центра Gulliver, что в Киеве, будут показывать ролик о трех военных, которые отдали свою жизнь, защищая Украину. Об этом сообщает "Платформа памяти Мемориал", передает УНН.

Детали

Видео будут транслировать в 19:00. Каждое из них будет рассказывать о трех защитниках и защитницах из разных уголков Украины. Впервые видео на экранах ТРЦ показали 17 января.

В команде "Платформы памяти Мемориал" отмечают важность говорить о погибших защитниках в публичном пространстве. Поэтому "Мемориал" планирует расширять локации для почтения памяти погибших в публичном пространстве.

Команда платформы Мемориал считает, что действительно сохранять память о погибших можно только совместными усилиями. В этом вопросе нельзя возлагать ответственность исключительно на государство или определенные институты. Если мы хотим иметь будущее, это наша общая обязанность: власти, общественных организаций, бизнеса и каждого неравнодушного человека - говорит соучредитель платформы памяти Мемориал Лера Лауда.

В Киеве попрощались с погибшим на войне поэтом Максимом Кривцовым с позывным "Дали"

Напомним,

В Киеве неизвестные срезали мемориальный дуб, высаженный в честь украинского защитника Романа Ратушного. Местные коммунальные службы и меценаты обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов.