В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  138195 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  133415 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  133138 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  131735 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153177 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов

Инициатива платформы "Мемориал памяти" имеет целью почтить павших защитников и сохранить память о них в публичном пространстве.

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В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов

В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина

В рф обвинение требует приговорить бывшего офицера фсб и экс-министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к почти 5 годам заключения по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

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В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина

Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на украинском завтраке в Давосе подчеркнул, что решение о переговорах с россией должна принимать исключительно Украина. Он также призвал присутствующих поддержать украинскую армию.

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Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ

Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в Европарламент в июне. Сейчас обсуждается сценарий, по которому четыре ведущие институции ЕС возглавят женщины, но окончательных решений еще не принято.

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Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС

В Украине заочно будут судить Азарова за информационную деятельность в пользу рф

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении подрывной информационной деятельности бывшего премьер-министра Украины.

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В Украине заочно будут судить Азарова за информационную деятельность в пользу рф

Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

По сообщениям, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, что может сделать возможной новую военную помощь для Украины и Израиля.

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Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек

В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.

Война •   •  15228 просмотра
В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек

Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны

Швейцарская компания продолжает управлять тремя фабриками в рф и недавно уплатила 33 миллиона долларов США налогов в россию.

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Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны

Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Хидеки Мацунага назначен новым главой представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине. Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов.

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Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко

С 2024 года в Черниговской, Сумской и Харьковской областях произошло более 1200 российских атак, причем больше всего пострадал Харьков.

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С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко