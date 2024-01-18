У Києві на екранах ТРЦ щодня вшановуватимуть памʼять загиблих воїнів

Відтепер щодня на екранах торгово-розважального центру Gulliver, що у Києві, показуватимуть ролик про трьох військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Про це повідомляє "Платформа пам'яті Меморіал", передає УНН.

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Відео транслюватимуть о 19:00. Кожне з них розповідатиме про трьох захисників та захисниць з різних куточків України. Вперше відео на екранах ТРЦ показали 17 січня.

У команді "Платформи пам'яті Меморіал" наголошують на важливості говорити про загиблих захисників у публічному просторі. Тому "Меморіал" планує розширювати локації для вшанування пам'яті загиблих у публічному просторі.

Команда платформи Меморіал вважає, що справді зберігати пам’ять про загиблих можна лише спільними зусиллями. У цьому питанні не можна покладати відповідальність винятково на державу чи певні інституції. Якщо ми хочемо мати майбутнє, це наш спільний обов'язок: влади, громадських організацій, бізнесу та кожної небайдужої людини – каже співзасновниця платформи пам’яті Меморіал Лєра Лауда.

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Нагадаємо

У Києві невідомі зрізали меморіальний дуб, висаджений на честь українського захисника Романа Ратушного. Місцеві комунальні служби та меценати звернулися до правоохоронних органів з проханням знайти та притягнути до відповідальності вандалів.