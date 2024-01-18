У Києві на екранах ТРЦ щодня вшановуватимуть памʼять загиблих воїнів

ukenru
29 березня, 17:57 • 104661 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124309 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122070 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160368 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136189 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131316 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143652 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145888 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388550 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172458 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
60 %
748 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 20759 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 9923 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 17795 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 26180 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 24987 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237560 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388550 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443078 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451339 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124307 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132030 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126138 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100309 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108942 перегляди
Актуальне
У Києві на екранах ТРЦ щодня вшановуватимуть памʼять загиблих воїнів

У Києві на екранах ТРЦ щодня вшановуватимуть памʼять загиблих воїнів

Київ • УНН

 • 55198 перегляди

Ініціатива платформи "Меморіал пам'яті" має на меті вшанувати полеглих захисників та зберегти пам'ять про них у публічному просторі.

Відтепер щодня на екранах торгово-розважального центру Gulliver, що у Києві, показуватимуть ролик про трьох військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Про це повідомляє "Платформа пам'яті Меморіал", передає УНН.

Деталі 

Відео транслюватимуть о 19:00. Кожне з них розповідатиме про трьох захисників та захисниць з різних куточків України. Вперше відео на екранах ТРЦ показали 17 січня.

У команді "Платформи пам'яті Меморіал" наголошують на важливості говорити про загиблих захисників у публічному просторі. Тому "Меморіал" планує розширювати локації для вшанування пам'яті загиблих у публічному просторі.

Команда платформи Меморіал вважає, що справді зберігати пам’ять про загиблих можна лише спільними зусиллями. У цьому питанні не можна покладати відповідальність винятково на державу чи певні інституції. Якщо ми хочемо мати майбутнє, це наш спільний обов'язок: влади, громадських організацій, бізнесу та кожної небайдужої людини

– каже співзасновниця платформи пам’яті Меморіал Лєра Лауда.

У Києві попрощалися із загиблим на війні поетом Максимом Кривцовим з позивним "Далі"11.01.24, 17:17 • 26994 перегляди

Нагадаємо

У Києві невідомі зрізали меморіальний дуб, висаджений на честь українського захисника Романа Ратушного. Місцеві комунальні служби та меценати звернулися до правоохоронних органів з проханням знайти та притягнути до відповідальності вандалів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31