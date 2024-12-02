В Киеве мужчина упал в 4-метровый котлован на стройке

В столице мужчина упал в котлован на стройке, пострадавшего вытащили из глубины около 4 метров, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы по переулку Политехническому, около 15 часов.

Чрезвычайникам поступило сообщение о том, что необходима помощь в освобождении мужчины, который упал в котлован на стройке.

По информации, строитель упал в котлован возле фундамента и находился на глубине около 4 метров. Спасатели доставали мужчину с помощью спасательных носилок и веревки, используя лестницу, пострадавшего зафиксировали и оперативно вытащили на поверхность, после чего передали бригаде медиков.

Обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

Напомним

В селе Майдан Ковельского района ребенок упал в зернохранилище и погиб. Спасатели и медики пытались спасти мальчика, но реанимировать его не удалось.