В Киеве локализовали масштабный пожар после вражеской атаки
Киев • УНН
В столице после вражеской атаки возник пожар на площади до 2 гектаров. Спасатели оперативно локализовали возгорание, пострадавших в результате инцидента нет.
В Киеве после вражеской атаки локализовали масштабный пожар, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Пожар на площади до 2 га локализован, пострадавших нет. Благодарен службам за оперативную работу
Атака рф на Киев: зафиксированы обломки в одном районе29.01.25, 09:43 • 13165 просмотров