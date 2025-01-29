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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве локализовали масштабный пожар после вражеской атаки

В Киеве локализовали масштабный пожар после вражеской атаки

Киев  •  УНН

 • 7643 просмотра

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В столице после вражеской атаки возник пожар на площади до 2 гектаров. Спасатели оперативно локализовали возгорание, пострадавших в результате инцидента нет.

В Киеве после вражеской атаки локализовали масштабный пожар, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Пожар на площади до 2 га локализован, пострадавших нет. Благодарен службам за оперативную работу

- сообщил Ткаченко.

Атака рф на Киев: зафиксированы обломки в одном районе29.01.25, 09:43 • 13165 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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