У Києві локалізували масштабну пожежу після ворожої атаки
Київ • УНН
У столиці після ворожої атаки виникла пожежа на площі до 2 гектарів. Рятувальники оперативно локалізували займання, постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Києві після ворожої атаки локалізували масштабну пожежу, повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Пожежу на площі до 2 га локалізовано, постраждалих немає. Вдячний службам за оперативну роботу
Атака рф на Київ: зафіксовано уламки в одному районі29.01.25, 09:43 • 37083 перегляди