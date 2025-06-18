В Киеве число погибших в 9-этажке после удара рф возросло до 18, всего 23 жертвы

До 18 возросло число погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе Киева, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня до не менее 23. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в среду в Telegram, пишет УНН.

Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины - написал Ткаченко.

Ранее было известно о 22 жертвах атаки рф, с 17 погибшими из-за удара врага по многоэтажке в Соломенском районе.

Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС