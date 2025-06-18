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18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
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В Киеве число погибших в 9-этажке после удара рф возросло до 18, всего 23 жертвы

Киев • УНН

 • 360 просмотра

В результате ракетного удара по девятиэтажке в Киеве количество погибших возросло до 18. Общее количество жертв атаки 17 июня составляет не менее 23.

В Киеве число погибших в 9-этажке после удара рф возросло до 18, всего 23 жертвы

До 18 возросло число погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе Киева, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня до не менее 23. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в среду в Telegram, пишет УНН.

Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины

- написал Ткаченко.

Ранее было известно о 22 жертвах атаки рф, с 17 погибшими из-за удара врага по многоэтажке в Соломенском районе.

Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС18.06.25, 08:25 • 1160 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
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