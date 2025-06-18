У Києві кількість загиблих у 9-поверхівці після удару рф зросла до 18, загалом 23 жертви
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Києві кількість загиблих зросла до 18. Загальна кількість жертв атаки 17 червня становить щонайменше 23.
До 18 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня до щонайменше 23. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у середу у Telegram, пише УНН.
Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Раніше було відомо про 22 жертви атаки рф, з 17-ма загиблими через удар ворога по багатоповерхівці у Солом'янському районі.
Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22 - ДСНС18.06.25, 08:25 • 1466 переглядiв