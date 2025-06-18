Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22 - ДСНС
Київ • УНН
У Солом'янському районі рятувальники виявили під завалами тіло ще одного загиблого. Загальна кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 22.
Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22, після того, як виявили ще одне тіло загиблого під завалами дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі столиці, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб
"Усю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Соломʼянському районі. На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів. Станом на восьму годину ранку внаслідок прямого влучення в будинок в Соломʼянському районі загинули 17 людей", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах.
Роботи, як вказано, тривають.
Раніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві через удар рф 17 червня зросла до 21.
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118.06.25, 07:45 • 14610 переглядiв
Доповнення
У Києві 18 червня оголошено День жалоби.
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