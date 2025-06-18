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18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
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Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22 - ДСНС

Київ • УНН

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У Солом'янському районі рятувальники виявили під завалами тіло ще одного загиблого. Загальна кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 22.

Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22 - ДСНС

Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до 22, після того, як виявили ще одне тіло загиблого під завалами дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі столиці, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб

- повідомили в ДСНС.

"Усю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Соломʼянському районі. На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів. Станом на восьму годину ранку внаслідок прямого влучення в будинок в Соломʼянському районі загинули 17 людей", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах.

Роботи, як вказано, тривають.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві через удар рф 17 червня зросла до 21.

Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118.06.25, 07:45 • 14610 переглядiв

Доповнення

У Києві 18 червня оголошено День жалоби. 

18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф18.06.25, 06:00 • 13209 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Солом'янський район
Kyiv
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