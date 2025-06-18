Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС
Киев • УНН
В Соломенском районе спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Общее количество жертв российской атаки на Киев возросло до 22.
Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22, после того, как обнаружили еще одно тело погибшего под завалами девятиэтажки в Соломенском районе столицы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего человека (мужского пола). Всего по указанному адресу изъято тела 17 человек
"Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей в Соломенском районе. К сожалению, наихудшие прогнозы пока сбываются. Кое-кого из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях.
Работы, как указано, продолжаются.
Ранее в ГСЧС сообщили, что количество погибших в Киеве из-за удара рф 17 июня возросло до 21.
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118.06.25, 07:45 • 13910 просмотров
Дополнение
В Киеве 18 июня объявлен День траура.
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф18.06.25, 06:00 • 13035 просмотров