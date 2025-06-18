Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС

Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22, после того, как обнаружили еще одно тело погибшего под завалами девятиэтажки в Соломенском районе столицы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего человека (мужского пола). Всего по указанному адресу изъято тела 17 человек - сообщили в ГСЧС.

"Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей в Соломенском районе. К сожалению, наихудшие прогнозы пока сбываются. Кое-кого из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Работы, как указано, продолжаются.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество погибших в Киеве из-за удара рф 17 июня возросло до 21.

Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 21

Дополнение

В Киеве 18 июня объявлен День траура.

18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф