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Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Соломенском районе спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Общее количество жертв российской атаки на Киев возросло до 22.

Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22 - ГСЧС

Количество жертв атаки рф на Киев возросло до 22, после того, как обнаружили еще одно тело погибшего под завалами девятиэтажки в Соломенском районе столицы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего человека (мужского пола). Всего по указанному адресу изъято тела 17 человек

- сообщили в ГСЧС.

"Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей в Соломенском районе. К сожалению, наихудшие прогнозы пока сбываются. Кое-кого из тех киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Работы, как указано, продолжаются.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество погибших в Киеве из-за удара рф 17 июня возросло до 21.

Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118.06.25, 07:45 • 13910 просмотров

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В Киеве 18 июня объявлен День траура. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Соломенский район
Киев
Tesla
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