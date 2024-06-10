В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

В Киеве на улице Дегтяревской в районе станции метро "Берестейская" произошло ДТП, движение транспорта затруднено, сообщили в патрульной полиции столицы в понедельник, пишет УНН.

детали

"В связи с ДТП на улице Дегтяревской, движение транспорта затруднено в направлении станции метро" Берестейская", - сообщили патрульные в соцсетях.

Водителей призвали учесть. эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий