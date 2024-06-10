У Києві через ДТП ускладнено рух біля метро "Берестейська"
Київ • УНН
Рух транспорту ускладнено на вулиці Дегтярівській у Києві в районі станції метро "Берестейська" через ДТП.
У Києві на вулиці Дегтярівській в районі станції метро "Берестейська" сталася ДТП, рух транспорту ускладнено, повідомили у патрульній поліції столиці у понеділок, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на вулиці Дегтярівській, рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро "Берестейська", - повідомили патрульні у соцмережах.
Водіїв закликали врахувати. цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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